2782 выезда совершила нижегородская скорая помощь за субботу 13 ноября
Фото: Михаил ФРОЛОВ
2782 выезда совершила скорая помощь Нижегородской области за прошедшую субботу, 13 ноября, о чём сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram. Он также добавил, что эти показатели снизились в течение последней недели.
– За прошедшие сутки скорой медицинской помощью было сделано 2782 выезда. Это на 280 выездов меньше, чем в прошлую субботу, – конкретизировал Давид Валерьевич. – Более 65% вызовов идёт от пациентов с симптомами ОРВИ.
Вместе с тем министр указал, что 1749 вызовов совершили из районов Нижегородской области.
Напомним, мы сообщали, что нижегородские ковидные госпитоля вернулись к прежнему режиму. Коечный фонд сократился на тысячу коек.
А также известно: суточный охват ПЦР-тестирования на наличие коронавируса в Нижегородской области составляет 420,9 на 100 тысяч человек, что является одним из самых высоких показателей ПФО.
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