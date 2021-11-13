Репчатый лук, яблоки и говядина подешевели в Нижегородской области

Говядина, репчатый лук и яблоки подешевели в Нижегородской области. Об этом информирует министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Итак, по данным службы статистики, в Нижегородской области с 1 по 8 ноября:

- средняя цена на говядину снизилась на 1,2% (с 434,69 рубля до 429,33 рубля за килограмм);

- средняя цена на репчатый лук снизилась на 2,6% (с 29,97 рубля до 29,19 рубля за килограмм).

Более того, подешевели свежемороженая рыба и пшено.

Ранее мы рассказывали, что в регионе подешевели сливочное масло и колбаса, а также капуста и чёрный чай.

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