Яблоки, сливочное масло и колбаса подешевели в Нижегородской области

Яблоки, сливочное масло и варено-копченая колбаса подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Итак, по данным службы статистики, в период с 18 по 25 октября цены в Нижегородской области изменились следующим образом:

- средняя цена на яблоки снизилась с 88,65 руб. до 85,91 руб. за кг - на 3,1%,

- сливочное масло подешевело с 621,15 руб. до 605,92 руб. за кг - на 2,5%,

- варено-копченая колбаса подешевела с 481,14 руб. до 472,83 руб. за кг - на 1,7%.

Кроме того, подешевели молоко питьевое цельное пастеризованное и репчатый лук.

Напомним, что яблоки, морковь и вермишель подешевели в Нижегородской области, о чём информируют в министерстве экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат. А также сообщается, что цены снизились на гречневую крупу, подсолнечное масло, капусту, морковь, поваренную соль и черный чай.

Таким образом, по данным службы статистики, изменения цен произошли с 11 по 18 октября.