Капуста и черный чай подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Итак, по данным службы статистики, в период с 11 по 18 октября цены в Нижегородской области изменились следующим образом:

- средняя цена на свежую белокочанную капусту снизилась с 38,52 рублей до 37,37 рублей за кг – на 3%

- черный байховый чай подешевел с 930,17 рублей до 915,74 рублей за кг - на 1,6%.

Кроме того, подешевели морковь, поваренная соль и пшеничная мука высшего сорта.

Напомним, что яблоки, морковь и вермишель подешевели в Нижегородской области, о чём информируют в министерстве экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат. А также сообщается, что цены снизились на гречневую крупу, подсолнечное масло.

Таким образом, по данным службы статистики, изменения цен произошли с 13 по 20 сентября.