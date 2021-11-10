Отдельностоящие магазины могут пускать нижегородцев без QR-кода

Нижегородские непродовольственные магазины, стоящие вне торговых центров, могут пускать посетителей без проверки QR-кода. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на Instagram губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Тот подтвердил указанную информацию в ответе подписчику.

Пользователь социальной сети уточнил у главы региона, могут ли покупатели без QR-кода попасть в магазины, не торгующие товарами первой необходимости, которые имеют при этом отдельный вход.

Губернатор дал положительный ответ на вопрос, но уточнил, что остальные меры предосторожности должны сохраняться. Исключение для этого послабления составляют мебельные центры.

Напомним, Глеб Никитин подтвердил необходимость предъявлять паспорт вместе с QR-кодом.

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