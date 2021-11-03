Новая станция скорой медицинской помощи появится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Так, министр здравоохранения Нижегородской области рассказал о том, как сейчас проходит работа скорой помощи в регионе. Оказалось, что сейчас из-за высокой заболеваемости коронавирусом у медперсонала сильно увеличилась нагрузка. При этом более 80% обращений в скорую с жалобами на температуру, затрудненное дыхание и от непривитых нижегородцев. В конце своего длинного поста Мелик-Гусейнов поделился, что сотрудникам скорой помощи необходимо новое современное оборудование, и в данный момент как раз проектируют новую станцию.

- Начали проектировать новую станцию скорой медицинской помощи. И оборудование более современное купим. Старые гарнитуры оказались неудобными. Надо спешить, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что по словам министра здравоохранения региона, пик заболеваемости коронавирусом в регионе может наступить в середине ноября. Сейчас процент свободного коечного фонда в регионе составляет 18%.

Однако продлевать ковикулы в Нижегородской области после 7 ноября пока не планируют.

Самый пессимистичный прогноз такой: если заболеваемость и смертность от коронавируса в Нижегородской области не будут снижаться в течение этой недели, то встретить Новый год в привычном формате нижегородцам вряд ли удастся.