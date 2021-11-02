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Общество2 ноября 2021 20:42

Мелик-Гусейнов: «Пик заболеваемости коронавирусом может прийтись на середину ноября»

Глава нижегородского Минздрава дал прогноз по заболеваемости коронавирусом
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелика-Гусейнова, пик заболеваемости коронавирусом в регионе может наступить в середине ноября. Об этом стало известно из видео, опубликованного региональным Минздравом.

- Пока рано говорить о победе над коронавирусом и строить какие-то прогнозы, но мы с уверенностью смотрим в будущее и понимаем, что если эти две недели нам позволят стабилизировать заболеваемость, и дальше по экспоненте мы уже не будем так быстро двигаться наверх, то пик придется примерно на середину ноября, - заявил Давид Мелик-Гусейнов.

По словам главы регионального Минздрава, сейчас процент свободного коечного фонда в регионе составляет 18%.

- Это хороший маркер того, что мы стабилизировались. Но стабилизировались не потому, что все у нас хорошо, а стабилизировались на самом верху, на пределе наших возможностей, - отметил Давид Мелик-Гусейнов. - Поэтому система работает с перегрузкой, но тот ежедневный объем помощи, который оказывает система, он перестал расти.