Мелик-Гусейнов прокомментировал вероятность продления "ковиканикул"

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал вероятность продления коронавирусных каникул, действующих на данный момент в регионе. Он выразил надежду, что после 7 ноября продлевать их не придётся, но опасения на этот счёт всё же есть. Мыслями об этом он поделился в блиц-интервью Newsroom24.
Самый пессимистичный прогноз таков: если заболеваемость и смертность от коронавируса в Нижегородской области не будут снижаться в течение этой недели, то встретить Новый год в привычном формате нижегородцам вряд ли удастся.
– Пожалейте себя и врачей, дайте всем прочувствовать самый главный семейный праздник! – призвал Давид Валерьевич, намекая жителям на соблюдение масочного режима и других ковидных требований.
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