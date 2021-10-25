Нижегородцам объяснили, почему они не могут получить QR-коды по ПЦР-тестам

Нижегородцам объяснили, почему нельзя получить QR-коды по результатам ПЦР-тестов. Как оказалось, люди сильно рискуют, посещая массовые мероприятия с помощью такого анализа.
- Как таковой сам ПЦР лишь может подтвердить то, что в момент забора этого анализа человек не являлся носителем или больным этой инфекции, но больше никаких гарантий не дает, - рассказывает главный государственный санитарный врач по Нижегородской области Наталия Кучеренко.
Таким образом, совсем неважно положительный или отрицательный результат ПЦР-теста получит человек, так как риск заразиться не минимизируется без прививки или перенесения болезни в течение последних шести месяцев.
В связи с этим теперь массовые, спортивные и культурные мероприятия в Нижегородской области могут посещать только люди, у которых есть иммунитет к COVID-19.
Напомним, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по всей стране объявили нерабочие дни. Известно, что в Нижнем Новгороде они продлятся с 25 октября по 7 ноября 2021 года.
В это время будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости, а также салоны красоты и экскурсионные организации.
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