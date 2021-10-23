Нижегородские салоны красоты будут работать в «ковидные» каникулы

Стало известно, какие организации в Нижегородской области смогут рабовть в период нерабочих дней. Соответствующие изменения внесены в Указ губернатора о введении режима повышенной готовности.

Так, оказывающие экскурсионные туристические услуги компании и салоны красоты с лицензией на медицинскую деятельность продолжат свою работу.

Кроме того, дополнили и перечень организаций, куда попасть можно только по QR-кодам и мультипассам. Теперь в него входят и мебельные центры.

Напомним, что нерабочие дни в Нижнем Новгороде объявили с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Соответствующее решение принял региональный Координационный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В это время будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

По словам губернатора Глеба Никитина, организации будут соблюдать требования COVID-безопасности, а посетители должны будут предоставить QR-код или Мультипасс. Посетить можно будет зоопарки и музеи на открытом воздухе - другие организации культуры будут работать в режиме онлайн.

Кафе и рестораны в Нижегородской области по ночам должны работать только на вынос. Такие ограничения вступили в силу с 00:00 до 6:00 и будут действовать вплоть до 31 октября.