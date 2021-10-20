Роспотребнадзор: Нижегородская область может выйти на плато по коронавирусу к ноябрю

Нижегородская область может выйти на плато по коронавирусу к ноябрю. Фото: Маргарита КРАСНОВА

Нижегородская область может выйти на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией к ноябрю. Об этом в интервью «КП – Нижний Новгород» заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

- Говорить о спаде заболеваемости пока рано. Если будет жестко соблюдаться масочный режим и доступ по QR-кодам на мероприятия, если темпы вакцинации будут продолжать расти, то мы надеемся к ноябрю выйти на плато. Пока давать какие-либо конкретные прогнозы об улучшении обстановки преждевременно. Возможно, небольшое снижение будет в новогодние праздники, - сообщила специалист.

Многие уповают на предстоящую морозную погоду: дескать, в холоде заражений почти не происходит, да и при отрицательной температуре вирус погибает. Однако Наталья Садыкова опровергла этот миф.

- Ковид и грипп хорошо переносят замораживание (недаром вакцину «Спутник V» перевозят при температуре -70 градусов). Для него морозы вообще не играют никакой роли. Другое дело, что в морозную погоду люди менее активны, меньше куда-то выходят и больше находятся дома. Кроме того, в морозную погоду, как правило, сухой воздух, а он не способствует передаче инфекции, - пояснила она.

На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Нижегородской области остается напряженной: ежедневно регистрируется более 700 новых случаев заражения и свыше 30 смертей. 6 октября губернатор Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, однако, судя по всему, этих мер оказалось недостаточно. Вчера нижегородские власти заявили, что в ближайшие дни в регионе введут новые коронавирусные ограничения.