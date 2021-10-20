Когда Нижегородская область выйдет на плато и будет ли тотальное введение QR-кодов: в Роспотребнадзоре рассказали, чего ждать от четвертой волны коронавируса

Заместитель главы Нижегородского Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова рассказала, что ждать нижегородцам от четвертой волны коронавируса. Фото: сайт Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области

Четвертая волна коронавирусной инфекции в Нижегородской области в самом разгаре: количество заболевших растет изо дня в день, регистрируется много летальных исходов. Ежесуточное число новых заражений уже перевалило за 700, каждый день болезнь уносит жизни более 30 человек. Несмотря на ударные темпы вакцинации и вводимые в регионе ограничения, заболеваемость, увы, продолжает расти. О том, почему это происходит и что нам ждать дальше, корреспондент «КП – Нижний Новгород» поговорил с заместителем главы Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Натальей Садыковой.

- Наталья Александровна, расскажите, пожалуйста, в чем специфика четвертой волны коронавируса? Почему заболеваемость оказалась такой высокой?

Это связано в первую очередь с сезонным подъемом заболеваемости респираторными инфекциями. Произошло похолодание, формирование организованных коллективов, стало происходить больше социальных контактов в помещениях. Это традиционный для нашего региона сезон активизации передачи респираторных вирусов. И коронавирус не стал исключением, поэтому количество заболевших прогнозируемо увеличивается, но степень высоты этой волны, конечно, зависит от тех мер, которые принимаются в регионе. Рекомендации, которые дает Роспотребнадзор, и меры, которые вводит исполнительная власть, - они как раз направлены на сдерживание четвертой волны коронавирусной инфекции.

- Почему количество заболевших растет, несмотря на рост числа вакцинированных?

Количество привитых, которое мы сейчас оцениваем, - это данные за весь период. Но надо помнить о том, что мы начали вакцинироваться с декабря 2020 года. Люди, которые прививались тогда, в ряде случаев уже утратили свой иммунитет, и сейчас проходят ревакцинацию. Нам необходимо, чтобы иммунизация шла более быстрыми темпами. Сейчас мы пока достигли уровня 42%, необходимо привить порядка 60-80% населения. Это необходимо сделать, так как не все могут привиться (например дети, люди с противопоказаниями). Сделав прививку мы защищаем не только себя , но и окружающих.

Надо помнить, что привитые и переболевшие могут являться носителями вируса без симптомов заболевания, поэтому строгое соблюдение всеми мер профилактики, таких как ношение масок, перчаток, частое мытье рук, использование антисептиков – все это необходимо для сдерживания распространение вируса.

Сейчас уже понятно: ковид никуда не уйдет. Максимум он станет классической респираторной инфекцией, к которой, возможно, не будет восприимчив организм человека, как сейчас. Может быть, он будет протекать легче или в виде сезонных эпидемий, как у гриппа.

- Можно ли говорить о какой-то мутации вируса уже в России? Или это все еще дельта-штамм?

В регионе циркулирует дельта-штамм – так называемый индийский штамм, который к нам пришел летом. Мутаций его именно в нашем регионе пока не наблюдается. Он более заразный, вызывает более быстрое развитие болезни у человека в случае заражения. Инкубационный период сократился в среднем до 5 дней, развитие тяжелых форм происходит быстрее – зачастую люди поступают с тяжелой пневмонией уже на третьи сутки. Чаще стали заражаться дети.

- Каков прогноз по заболеваемости? Когда Нижегородская область выйдет на плато? Когда ожидается снижение? От каких факторов это зависит?

Говорить о спаде заболеваемости пока рано. Если будет жестко соблюдаться масочный режим и доступ по QR-кодам на мероприятия, если темпы вакцинации будут продолжать расти, то мы надеемся к ноябрю выйти на плато. Пока давать какие-либо конкретные прогнозы об улучшении обстановки преждевременно. Возможно, небольшое снижение будет в новогодние праздники.

- Стоит ли ожидать, что с наступлением морозной погоды заболеваемость коронавирусом снизится?

Ковид и грипп хорошо переносят замораживание (недаром вакцину «Спутник V» перевозят при температуре -70 градусов). Для него морозы вообще не играют никакой роли. Другое дело, что в морозную погоду люди менее активны, меньше куда-то выходят и больше находятся дома. Кроме того, в морозную погоду, как правило, сухой воздух, а он не способствует передаче инфекции.

- Изначально сообщалось, что вакцинация позволит достичь коллективного иммунитета. Что это такое?

Коллективный иммунитет – это количество людей, которые не восприимчивы к заболеванию. И достигается это вакцинацией или заболеваемостью. Для людей и для системы здравоохранения лучше, если это будет проходить именно с помощью вакцинации. Во-первых, это быстро, во-вторых, безопасно, в-третьих, не имеет тяжелых последствий для людей и системы здравоохранения.

Коллективный иммунитет в отношении респираторных инфекций имеет свою специфику: он может быть утерян через определенное время. Сейчас практика показывает, что где-то в течение полугода иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции или после проведенной прививки находится на достаточно высоком уровне, чтобы защищать основную массу населения от заболеваемости. Однако уровень антител может снижаться и за более короткое время. Тем, кто болел более полугода назад, необходимо пройти ревакцинацию. Важно проводить иммунизацию населения не в растянутом варианте, а в короткий период – аналогично тому, как мы делаем вакцинацию против гриппа. Ежегодно мы прививаем половину населения в течении 3 месяцев – это наиболее эффективный вариант работы.

- Вакцина защищает от заражения ковидом или от наиболее тяжелого течения заболевания?

Все зависит от иммунитета человека. Иммунная система у всех разная. При вакцинации происходит выработка антител у человека – у кого-то на таком высоком уровне, что не позволяют вирусу даже инфицировать человека, а у кого-то не вырабатывается достаточное количества антител, так что человек заболевает даже после прививки, но, как правило, это не приводит к тяжелым формам и осложнениям.

Прививка не защищает в 100% от заражения, привитые могут являться носителями и источниками заражения. Поэтому всем без исключения необходимо соблюдать социальную дистанцию, избегать общественных мест и носить маску - она защищает от выделения вирусов.

Человек, который получил вакцину, заразен?

Нет, при вакцинации не происходит заражение вирусом. Вакцины, которые есть сейчас на вооружении российской медицины, не содержат живых вирусов. Они не могут вызвать заболевания.

- В Нижегородской области выявили первый случай микст-инфекции. В чем она проявляется? Чем опасна? Единичный ли это случай?

Возможно развитие микст-эпидемий, когда происходит наложение двух достаточно агрессивных вирусов. Такое возможно: мы выявляли одновременное заражение коронавирусом и риновирусной инфекцией. Это не грипп, но клиника получается сочетанной. Отсюда можно сделать вывод, что, если возможно сочетание риновирусной инфекции с ковидом, то возможно и одновременное инфицирование коронавирусом и вирусом гриппа. А если нельзя этого исключать, то нужно защищаться и от одной эпидемии, и от другой. Поэтому прививку необходимо делать как от гриппа, так и от коронавируса. Прививки делаются с интервалом 1 месяц.

- В регионе вводятся все новые и новые категории обязательной вакцинации. Каков прогноз? Может ли вакцинация стать обязательной вообще для всех?

Обязательная иммунизация населения подразумевает собой не принудительную вакцинацию, а обязательную для тех, кто выполняет работы, связанные с риском заражения и распространения инфекции.. Если человек отказывается от этой прививки – это не значит, что его должны уволить. Он просто останется дома: кого-то переведут на дистант, кого-то отстранят от работы. Принцип добровольного медицинского вмешательства закреплен на законодательном уровне, и никто не собирается на него покушаться. Человек имеет право выбора.

- На федеральном уровне заявили, что через две недели может начаться вакцинация детей. Как обстоят дела в Нижегородской области? Есть ли какие-то планы по этому поводу? С какого возраста может начаться вакцинация?

Речи о новой отдельной вакцине для детей пока не идет. Сейчас изучается возможность применения имеющихся вакцин для детей от 14 до 18 лет. В настоящее время вакцины проходят клинические исследование на добровольцах. Поскольку вакцины не зарегистрированы для использования у детей, они для этих целей в регионы не поступали. Прививать теми вакцинами, которые у нас есть, мы детей не можем, поскольку у них в инструкции написано применение строго с 18 лет. Как только вакцину зарегистрируют, пропишут новую инструкцию, она будет поступать нам дополнительными курсами. На федеральном уровне анонсировали проект регистрации, и теперь она должна получить разрешение Минздрава. Как правило, любая вакцина вводится поэтапно: для коронавирусных вакцин сначала для возрастной категории 18-60 лет, после чего для лиц старше 60 лет, затем для подросткового возраста и маленьких детей.

- Действительно ли в регионе закончилась вакцина КовиВак? В какие сроки планируются новые поставки?

«Ковивак» изначально был ограничен в поставках. Поскольку «Спутник V» был первой вакциной, то под его производство было отдано большинство существующих площадок в стране. У производителя препарата «Ковивак» не так давно было перераспределение этих площадок и запуск новых линий, и мы надеемся, что количество вакцин будет увеличено и поставки в регион возобновятся. Сейчас в регионе есть «Спутник Лайт», «Спутник V» и «Эпивак».

Будут ли в Нижегородской области тотально внедрять QR-коды?

Все зависит от дальнейшей ситуации с заболеваемостью. Введение QR-кодов дает возможность работать в нынешних условиях кинотеатрам, театрам, детским комнатам, концертным залам и другим организациям. Все ограничения вводятся поэтапно. Необходимо время (около одной-двух недель) чтобы понять, какой эффект имеют введенные ограничения, наступает ли стабилизация обстановки. И уже по истечению этого времени можно говорить о переходе на следующий этап, если принятых ранее мер оказалось недостаточно.