Нижегородские власти анонсировали новые коронавирусные ограничения

Нижегородские власти намерены ввести новые ограничения, направленные на сдерживание роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом заявил Глеб Никитин 19 октября.

По его словам, в правительстве непрерывно ведется мониторинг ситуации, но, несмотря на уже принятые меры и проводимую вакцинацию, эпидемиологическая обстановка продолжает оставаться напряженной.

- В ближайшее время планируем внести новые изменения в режим повышенной готовности, для того чтобы сделать посещение мест скопления людей более безопасным для нижегородцев и гостей города. В зависимости от эпидобстановки прорабатываются реакции на различные сценарии развития ситуации. Это касается как ограничений, так и возможных мер поддержки бизнеса, - сказал Глеб Никитин.

Напомним, последние изменения в Указ о повышенной готовности вносились 6 октября. Изменения состояли в переводе на дистанционку 30% сотрудников компаний, наделении муниципалитетов правом самостоятельно принимать решение о дистанционном обучении в образовательных организациях, отстранении от работы педагогов без прививки и работе общепита после полуночи только на вынос.

Ежедневно в Нижегородской области регистрируются более 700 новых случаев заражений коронавирусом и свыше 30 летальных исходов. В медицинских учреждениях развернуто 9000 ковидных коек, загруженность их составляет 85%.