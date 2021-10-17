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Общество17 октября 2021 11:02

Планетарий в нижегородском парке «Швейцария» откроется 23 октября

Уже ведется продажа билетов на сеансы
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Новый Планетарий откроется в Нижнем Новгороде уже 23 октября. Фото: Планетарий 1 (https://www.instagram.com/planetarium.1.nn/).

Новый Планетарий откроется в Нижнем Новгороде уже 23 октября. Фото: Планетарий 1 (https://www.instagram.com/planetarium.1.nn/).

Открытие нового планетария состоится уже 23 октября в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. В настоящее время на сеансы уже ведется продажа билетов, их цены варьируются от 250 до 450 рублей. Об этом сообщается на странице «Планетария 1» в инстаграме.

В программе планетария сейчас заявлены часовые полнокупольные фильмы о космосе и джазовые концерты по четвергам, пятницам и субботам. Также посетителям предлагают посмотреть перформансы и аудиовизуальные шоу, оценить иммерсивные театральные постановки и презентации.

- Под куполом объединятся новейшие технологии, космическое пространство и искусство. Каждый сможет найти то, что ему по душе! – написали представители «Планетария 1».

Вероятно, что в ближайшее время уникальная мультимедийная площадка станет точкой притяжения для нижегородцев всех возрастов.

Напомним, что в Нижегородском планетарии имени Г.М. Гречко в 2020 году был проведен капитальный ремонт астрономической обсерватории, а в 2021 году в рамках модернизации была проведена полная реконструкция большого звездного зала.

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