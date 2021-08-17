Стало известно, когда откроется Большой звёздный зал Нижегородского планетария после ремонта

Большой звездный зал закрылся на реконструкцию 10 июня. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Большой звездный зал Нижегородского планетария им. Г.М. Гречко планируется открыть в последних числах августа-первую половину сентября. Об этом «Комсомолке» сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода, уточнив, что открытие пройдет в торжественной обстановке.

Большой звездный зал Нижегородского планетария закрылся на масштабную реконструкцию 10 июня. Здесь планировалось обновить интерьер, установить многоканальную акустическую систему и специализированные кресла для комфорта слушателей. Претерпело изменения и проекционное оборудование: оно стало более современным и высокотехнологичным, позволяющим полностью погрузиться в атмосферу происходящего.

Как заявлял ранее мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, финансирование реконструкции производится из областного и городского бюджетов, а также при участии Роскосмоса и компании Intel.