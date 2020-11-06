Астрологическая обсерватория Нижнего Новгорода открылась после капитального ремонта

Работы по капитальному ремонту астрологической обсерватории завершились в Нижегородском планетарии имени Г.М. Гречко. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Завершился капитальный ремонт астрологической обсерватории в Нижегородском планетарии имени Г.М. Гречко. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В ходе ремонтных работ был модернизирован поворотный механизм купола, обновлены двигатели открывания створок, заменена силовая электропроводка и выполнен внутренний отделочный ремонт помещения обсерватории.

Важно отметить, что наблюдать за небесными телами из обсерватории намного удобнее, так как помещение позволяет исключить городскую засветку и изучать космические объекты прямо в центре города.

- В зимнее время года наблюдателям гораздо комфортнее находиться в закрытом помещении. Поэтому замена вышедшего из строя оборудования обсерватории была так необходим как сотрудникам планетария, так и его посетителям, - отметил лектор Нижегородского планетария Алексей Киселёв.

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