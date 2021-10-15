Министр здравоохранения сообщил о наличии трех вакцин от COVID-19 в Нижегородской области

Министр здравоохранения региона сообщил о наличии трех вакцин от COVID-19 в Нижегородской области. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области, по состоянию на 15 октября доступны 355 тысяч 210 доз вакцин Спутник V, 92 тысячи 300 доз вакцин Спутник Лайт, а также 41 тысяча доз «Эпивака». Также стало известно, что на данный момент дефицита вакцин в регионе нет.

— Медики очень хотят помочь каждому. Но без вакцины и масок это будет сделать невозможно. Нас просто на всех не хватит, — написал в Instagram Давид Мелик-Гусейнов.

Он также добавил, что теперь пункты вакцинации в Нижегородской области будут работать без выходных.

Напомним, что врачей частных клиник просят помочь госбольницам в борьбе c COVID-19 в Нижегородской области.

Так, по словам Давида Мелика-Гусейнова, врачей частных клиник оформят согласно договору временного найма со всеми стимулирующими выплатами.

А также, министр здравоохранения призвал нижегородцев не сбивать температуру углем.

По словам министра здравоохранения, нижегородцам необходимо ответственно подойти к сохранению своего здоровья в четвертую волну коронавируса. Так, например, в случае болезни нужно знать, чем и как помочь себе и своим близким.