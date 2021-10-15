Врачей частных клиник просят помочь госбольницам в борьбе c COVID-19 в Нижегородской области. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Так, по словам Давида Мелика-Гусейнова, врачей частных клиник оформят согласно договору временного найма со всеми стимулирующими выплатами.

- Коллеги, не откажемся от вашей помощи в борьбе с ковидом. Будем благодарны вам, если поможете, в первую очередь, поликлиникам области, - написал в Instagram Давид Мелик-Гусейнов.

Для этого желающим помочь медикам необходимо обратиться в областной миндзрав или администрацию поликлиник.

Напомним, что министр здравоохранения призвал нижегородцев не сбивать температуру углем.

По словам министра здравоохранения, нижегородцам необходимо ответственно подойти к сохранению своего здоровья в четвертую волну коронавируса. Так, например, в случае болезни нужно знать, чем и как помочь себе и своим близким.

https://www.nnov.kp.ru/online/news/4478858/