Министр здравоохранения призвал нижегородцев не сбивать температуру углем. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По словам министра здравоохранения, нижегородцам необходимо ответственно подойти к сохранению своего здоровья в четвертую волну коронавируса. Так, например, в случае болезни нужно знать, чем и как помочь себе и своим близким.

- Дома должна быть аптечка с препаратами и медприборами. Знайте, что помогает от чего. Не лечите головную боль дротаверином. А температуру не сбивайте углём. Напишите на упаковке назначение. Так будет проще, — написал в Instagram Давид Мелик-Гусейнов.

Он также добавил, что в данный момент система здравоохранения сильно перегружена. Именно поэтому она иногда тормозит. Работники скорой помощи могут не приезжать вовремя или не перезванивать, но в этой ситуации главное не паниковать, а в доме всегда иметь аптечку с необходимыми лекарствами.

Напомним, что спрос на вакцинацию увеличился на 203,4% в Нижегородской области. Министр здравоохранения региона призывает сделать прививку как можно скорее.