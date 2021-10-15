Северо-восточный обход открыли в Дивееве за 732,6 млн рублей Фото: Юлия Кузнецова

В Дивееве Нижегородской области завершили строительство северо-восточного обхода. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, новая дорога позволит вывести за пределы населенного пункта транзитный транспорт - большегрузы. Дорогу построили в рамках развития туристического кластера Арзамас – Дивеево – Саров.

- По прогнозам, ежедневно этой дорогой будут пользоваться около 1 700 автомобилистов. Это те машины, которые не пойдут через Дивеево, создавая дополнительную нагрузку на дорожную сеть села. Развивая Саровско-Дивеевский кластер, мы делаем его не только привлекательным для туристов, но и, в первую очередь, удобным и красивым местом, где будет комфортно жителям, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Известно, что общая стоимость строительства составила 732,6 млн рублей, из них 706,6 млн рублей – средства федерального бюджета. Общая протяженность обхода составляет 4,9 км.

Во время строительства уложили 282 погонных метра водопропускных труб и 2,5 км сетей ливневой канализации, установили шумозащитные экраны протяженностью 1 км и локальные очистные сооружения.

Напомним, что в 2020 году в Дивееве началось строительство северо-восточного обхода. Первая рабочая техника появилась на автодороге Выездное - Дивеево - Сатис, а конечной точкой станет трасса между Ардатовом и Дивеевом. Подрядчик обещал завершить все до 30 сентября 2021 года.

А также, заняться строительством транспортной развязки «Арзамас – Выездное» планируют в ближайшее время. Проектная документация уже разработана.

Новая развязка важна как для местных жителей, ежедневно ездящих на работу в Арзамас, так и для туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров».