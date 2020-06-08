Северо-восточный обход Дивеева будет построен к октябрю 2021 года

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:31:21+03:00

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В Дивееве наконец-то началось строительство северо-восточного обхода. Первая рабочая техника появилась на автодороге Выездное - Дивеево - Сатис, а конечной точкой станет трасса между Ардатовом и Дивеевом. Подрядчик обещает завершить все до 30 сентября 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стоимость строительства оценивается в 713 миллионов рублей. Речь идет об участке дороги общей протяженностью 4,9 километра. Работы ведутся в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

Строительство началось несмотря на самоизоляцию. Власти ожидают резкий поток туристов после снятия ограничений и окончания пандемии коронавируса.

- В Нижегородской области продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов. Они должны дать стимул развитию экономики и туризма, поэтому важно сохранять темпы строительства. Планы по созданию и развития кластера были поддержаны на федеральном уровне, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На объекте уже выполнено восстановление и закрепление трассы автомобильной дороги, также появилась временная дорога из щебня. Во второй половине июня рабочие приступят к подготовке к возведению моста через реку Вичкинза протяженностью 50,2 метра.

Работы ведутся с соблюдением всех необходимых мер безопасности – у сотрудников есть специальные QR-коды, на периметре производства работ усилена охрана, а работники обеспечены масками, перчатками и антисептиками.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Проект строительства Южного обхода Арзамаса успешно прошел госэкспертизу. Новая дорога обойдется в 3,3 миллиарда рублей. Часть денег будет выделена из федерального бюджета (82,84 процента), часть - из областного (17,16 процента). Начало строительства участка протяженностью более 10 километров намечено на конец 2020 года. В планах завершить работы в 2023 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU