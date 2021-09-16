Строительство транспортной развязки Арзамас – Выездное начнут в ближайшее время

Заняться строительством транспортной развязки «Арзамас – Выездное» планируют в ближайшее время. Проектная документация уже разработана. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии 16 сентября.

Новая развязка важна как для местных жителей, ежедневно ездящих на работу в Арзамас, так и для туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров».

- Параллельно решается вопрос с южным обходом Арзамаса, он уже строится. Это был самый большой по объему финансирования объект, - уточнил губернатор. - Весь транзитный транспорт должен идти за пределами Арзамаса, его необходимо вывести из центра, с Соборной площади.

Напомним, что строительство южного обхода Арзамаса планируется завершить в 2023 году. Новая дорога будет двухполосной, ее протяженность составит 9,4 километра.

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