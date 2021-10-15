Спрос на вакцинацию увеличился на 203,4% в Нижегородской области. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Министр здравоохранения Нижегородской области также добавил, что данные собрали за период с прошлого четверга, 8 октября, до сегодняшнего дня, 15 октября.

– Успей! Спрос начал стремительно расти, – заверил министр здравоохранения.

Напомним, ранее сообщалось, что на 14% вырос спрос на вакцинацию от коронавируса в Нижнем Новгороде.

А также, восемь нижегородских врачей получили памятные медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Медали вручил глава города Юрий Шалабаев. Награжденные работники медицинской сферы отметили, что это заслуга не только их, но и их коллег.

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