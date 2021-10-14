Восемь нижегородских врачей награждены медалями в честь 800-летия города

Медали получили 8 врачей. Фото: Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Восемь нижегородских врачей получили памятные медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Медали вручил глава города Юрий Шалабаев. Он отметил, что рад лично поздравить людей, которые творят благие дела и внесли внушительный вклад в развитие города.

- Врач – это не просто профессия, это призвание. От вашей работы зависит наше здоровье, наши жизни, а также здоровье и жизни наших близких, родных и детей. Мы всегда это понимали, но особенно четко и явно стали осознавать в последнее время, -сказал он.

Награжденные работники медицинской сферы отметили, что это заслуга не только их, но и их коллег.

- Это медаль всех медиков Нижнего Новгорода и области, потому что ни для кого не секрет, что ситуация сейчас очень тяжелая, и медики делают все возможное для ее ликвидации ради благополучия, жизни и здоровья нижегородцев - ответил главврач городской больницы №39 Владимир Макаров.

С ним согласна и главный врач детской поликлиники №19 Ольга Бурова. По ее словам, коллектив больницы выполняет большую работу, наблюдает боле 31 тысячи маленьких нижегородцев.

КОНКРЕТНО

Медалями в честь 800-летия города отмечены:

- Людмила Афанасьева, главврач «Нижегородской областной психоневрологической больницы №1 им. П.П. Кащенко»;

- Сергей Богданов, главврач ГКБ №38 по Нижегородскому району областного центра;

- Ольга Бурова, главврач детской поликлиники №19 Канавинского района;

- Сергей Бухвалов, главврач больницы №13 Автозаводского района;

- Павел Зубеев, главный врач больницы №33, заведующий кафедры скорой медицинской помощи «ПИМУ»;

- Людмила Киселева, главный врач городской поликлиники №51 Канавинского района;

- Владимир Макаров, главный врач больницы №39 Канавинского района;

- Валерий Тарасов, главный врач «Нижегородского областного наркологического диспансера».