С четверга, 14 октября 2021 года, университет имени Лобачевского в Нижнем Новгороде перешел на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19. Соответствующий приказ подписала ректор вуза Елена Загайнова.

Все лекции теперь будут проводить в режиме онлайн, кроме лабораторных и практических занятий - они останутся очными, так как для них необходимо специальное оборудование. При этом на очных занятиях все должны быть в масках, а студентов разделят на группы для соблюдения социальной дистанции.

Кроме того, сотрудников университета из группы риска - старше 65 лет, беременных и людей с хроническими заболеваниями – полностью перевели на удаленную работу для соблюдения режима самоизоляции.

Все ограничения ввели до особого приказа об их отмене.

Напомним, что два нижегородских техникума и два колледжа полностью переведены на дистанционку.

Так, полностью перешли на дистант Уренский индустриально-энергетический техникум, Павловский техникум народных художественных промыслов, Нижегородский политехнический колледж им. Руднева и Нижегородский Губернский колледж.

Также, в Нижнем Новгороде на удаленное обучение частично переведены более 70 школ. Дистанционная форма обучения частично используется в 71 школе Нижнего Новгорода по состоянию на 12 октября.