Два нижегородских техникума и два колледжа полностью переведены на дистанционку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебные заведения Нижегородской области продолжают переходить на дистанционное обучение. Накануне стало известно, что еще два техникума и два колледжа полностью перешли на удаленный формат занятий. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального министерства образования Александр Поздняков.

Так, полностью перешли на дистант Уренский индустриально-энергетический техникум, Павловский техникум народных художественных промыслов, Нижегородский политехнический колледж им. Руднева и Нижегородский Губернский колледж.

В остальных учебных заведениях дистанционное обучение если и введено, то в отдельных группах. Всего по области на онлайн-обучение перешли 337 групп техникумов.

В соответствии с последними коронавирусными ограничениями муниципалитеты теперь могут сами принимать решения о переводе школьников на дистанционное обучение. Речь идет об учениках 6-8 и 10-х классов. Решения принимаются исходя из санитарно-эпидемиологических требований.

Так, в Нижнем Новгороде на удаленное обучение частично переведены более 70 школ.