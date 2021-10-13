Капитальный ремонт старого Борского моста запланирован на 2022 год

Начать капитальный ремонт старого Борского моста планируют в 2022 году. Сначала необходимо разработать проектную документацию и пройти госэкспертизу, эти задачи должны будут решить к июлю следующего года. Об этом сообщает главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.
- Исходя из этого будут планироваться сроки проведения строительно-монтажных работ, - объяснили специалисты.
В настоящее время подготовлено и согласовано техническое задание, а также сметная документация на проектно-изыскательские работы. Известно, что идет подготовка пакета документов для дальнейшего проведения конкурсных процедур.
Напомним, что старый Борский мост через Волгу находится на автомобильной дороге «Нижний Новгород – Шахунья – Киров».
Ранее частичное перекрытие Борского моста на ремонт покрытия стало причиной огромных заторов на въезде в Нижний Новгород. По завершении ремонта проезжей части начнётся ремонт на всех 17 стыковочных зонах с деформационными швами.
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