Борский мост частично закроют на ремонт с вечера 20 сентября

Борский мост через Волгу частично закроют на ремонт с вечера 20 сентября. Об этом информирует Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.
Фрезерование и асфальтировка будут проводиться в течение 4-7 дней в ночное и дневное время. В результате отремонтируют не только 1,6 километра моста, но и 550 метров на подходе к нему. Движение транспорта на период работ пустят по другой полосе.
По завершении ремонта проезжей части начнётся ремонт на всех 17 стыковочных зонах с деформационными швами. Работы на них будут идти только в ночное время с ограничением движения по одной полосе проезжей части. Согласно предварительным данным, они могут занять до 35 дней.
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