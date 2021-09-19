Борский мост частично закроют на ремонт с вечера 20 сентября

Борский мост через Волгу частично закроют на ремонт с вечера 20 сентября. Об этом информирует Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.

Фрезерование и асфальтировка будут проводиться в течение 4-7 дней в ночное и дневное время. В результате отремонтируют не только 1,6 километра моста, но и 550 метров на подходе к нему. Движение транспорта на период работ пустят по другой полосе.

По завершении ремонта проезжей части начнётся ремонт на всех 17 стыковочных зонах с деформационными швами. Работы на них будут идти только в ночное время с ограничением движения по одной полосе проезжей части. Согласно предварительным данным, они могут занять до 35 дней.

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