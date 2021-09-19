Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2021 11:55

Борский мост частично закроют на ремонт с вечера 20 сентября

Работы будут идти в ночное и дневное время
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Борский мост через Волгу частично закроют на ремонт с вечера 20 сентября. Об этом информирует Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.

Фрезерование и асфальтировка будут проводиться в течение 4-7 дней в ночное и дневное время. В результате отремонтируют не только 1,6 километра моста, но и 550 метров на подходе к нему. Движение транспорта на период работ пустят по другой полосе.

По завершении ремонта проезжей части начнётся ремонт на всех 17 стыковочных зонах с деформационными швами. Работы на них будут идти только в ночное время с ограничением движения по одной полосе проезжей части. Согласно предварительным данным, они могут занять до 35 дней.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!