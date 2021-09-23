Огромные пробки образовались на въезд в Нижний Новгород из-за ремонта Борского моста

Частичное перекрытие Борского моста на ремонт стало причиной огромных заторов на въезде в Нижний Новгород. В утренний час пик пробка из машин растягивается на 10 километров, людям приходится тратить в пути в несколько раз больше времени, чем обычно.

По состоянию на 8:50 23 сентября, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», пробка растянулась от моста и до самой развязки в Неклюдово. Водителям и пассажирам придется набраться терпения, поскольку такая ситуация сохранится в ближайшие полтора месяца: как сообщили в ГУАД, ремонт переправы продлится 45 дней.

По плану ремонт моста полностью закончат за 40-45 дней. Как отметили в подрядной организации, в предыдущий раз мост ремонтировали 14 лет назад, и при вскрытии стыковочных зон с деформационными швами могут быть выявлены дефекты, которые потребуют дополнительного времени. Ремонт покрытия на Борском мосту будет проходить без полного перекрытия движения.