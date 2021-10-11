135 протоколов составили за нарушение COVID-мер в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель главы региона Андрей Гнеушев во время заседание оперативного штаба по вопросам контроля за соблюдением норм, установленных указом губернатора №27, 11 октября 2021 года.

В ходе заседания он отметил, что в Нижегородской области продолжает расти уровень госпитализации больных с коронавирусом - чаще это средние и тяжелые случаи заболевания.

- Ситуация с заболеваемостью в регионе меняется в худшую сторону и требует усиления противоэпидемиологических мер. Особое внимание необходимо обратить на выполнение требований по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, магазинах, а также в спортивных и культурных объектах, - подчеркнул Андрей Гнеушев.

По поручению Глеба Никитина в Нижегородской области усилили рейды соблюдения требований указа губернатора. С 4 октября по 9 октября 2021 года в них приняли участие от 220 до 225 патрулей.

Напомним, что только за прошулю неделю проверки прошли в 110 организациях. Так, 6 протоколов составили на нижегородские заведения общепита и объекты торговли по итогам проверок соблюдения масочного режима.

А также, в нижегородских больницах развернули рекордные 8500 коек для больных коронавирусом.

По словам главы минздрава, с каждым днем количество заболевших COVID-19 нижегородцев продолжает расти. Одной из главных причин этому является низкий уровень иммунизации населения. Так, по состоянию на 10 октября 2021 года, привились только 40% нижегородцев