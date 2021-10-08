Шесть протоколов составили на нижегородские объекты торговли и общепита за нарушение COVID-мер

Шесть протоколов составили на нижегородские заведения общепита и объекты торговли по итогам проверок соблюдения масочного режима. Их провёл Минпром региона в течение последней недели. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на областное правительство.

Помимо соблюдения масочного режима, проверялось также исполнение прочих коронавирусных мер. Таким рейдам подверглись 110 организаций торговли, среди которых было 20 заведений общепита. Все они располагались на территории Приокского, Советского, Нижегородского, Сормовского и Автозаводского районов.

Шесть протоколов составили сотрудники ведомства по факту отсутствия у продавцов медицинских масок, а также по факту отсутствия необходимого оборудования вроде рециркуляторов для обеззараживания воздуха.

Нижегородский министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов отметил, что большее число владельцев торговых точек и заведений общепита отнеслись ответственно к соблюдению требований указа о повышенной готовности. Но проверки не прекратятся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!