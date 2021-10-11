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Общество11 октября 2021 13:54

ННГУ оштрафовали за незаконный склад химических отходов в Новинках

Вузу выдали предписание об обязательном устранении нарушений
Екатерина КУРГУЗОВА
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Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского оштрафовали за хранение опасных химических отходов на территории поселка Новинки. Об этом сообщает пресс-служба Управления регионального Росприроднадзора.

В ходе внеплановой проверки в июле 2021 года обнаружили склад опасных отходов в поселке Новинки. Так, химикаты II и IV классов опасности нашли в подвале корпуса № 3 и в подземном хранилище склада № 1 в стеклянных и металлических емкостях.

В свою очередь, представители ННГУ объяснили химические отходы в «Новинках» тем, что с 1970 года там изучали чистые элементоорганические соединения. При этом в 2011 году исследования прекратились, территорию огородили и сейчас она охраняется.

Росприроднадзор считает, что действия вуза нарушают требования ФЗ «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления» и «О лицензировании отдельных видов деятельности». Так как химические отходы хранились более 11 месяцев без обязательной лицензии.

- Рассмотрев все материалы дела, суд поддержал позицию Росприроднадзора о виновности университета в совершении административного правонарушения. При этом он принял решение назначить нарушителю наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей. Решение суда в настоящее время не вступило в законную силу, - говорится в сообщении.

Кроме того, вузу выдали предписание об обязательном устранении нарушений.

Напомним, что владельца маломерного судна в Нижнем Новгороде оштрафовали за утечку дизельного топлива в Волгу. Мужчина привлечен к административной ответственности.

Владелец катера объяснил, что причиной утечки стало срабатывание трюмной помпы. После произошедшего мужчина принял все возможные меры по устранению утечки и сбору подсланевых вод со льда Волги.

А также, «РусВинил» оштрафовали на 800 тысяч рублей за незаконное размещение отходов в Кстовской промзоне.

По решению суда «РусВинил» признали виновным в осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения. Решение суда еще не вступило в законную силу.

В «РусВиниле» с решением суда не согласны, и намерены его обжаловать.