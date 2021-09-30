«РусВинил» оштрафовали на 800 тысяч рублей за незаконное размещение отходов в Кстовской промзоне

На участке "РусВинила" нашли отходы. Фото: Межрегиональное Управление Росприроднадзора по НО и республике Мордовия

Компанию ООО «РусВинил» привлекли к ответственности за ряд нарушений природоохранного законодательства в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Управления регионального Росприроднадзора.

Это предприятие производит ПВХ на территории Кстовского района. Специалисты Управления провели расследование и выявили 4 административных нарушения. Общая сумма штрафов составила более 800 тысяч рублей.

- В ходе осмотра земельного участка, расположенного в 320 метрах от Центрального шоссе был обнаружен неизвестный пастообразный отход, имеющий черный оттенок, без характерного резкого запаха. На почвенном покрове были выявлены следы работы спецтехники. При дальнейшем осмотре территории зафиксированы 4 иловые карты, предназначенные предназначены для обезвоживания избыточного активного ила, общей площадью порядка 30 тысяч квадратных метров, - сообщили в пресс-службе Управления.

Как выяснили специалисты, этот участок принадлежит «РусВинилу». Обнаруженные отходы относятся к IV классу опасности. Причем около одной из иловых карт выявлено загрязнение почвы. А еще выяснилось, что отходы лежат более 11 месяцев, а сами иловые карты не внесены в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) и не поставлены на государственный учет.

По решению суда «РусВинил» признали виновным в осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения. Решение суда еще не вступило в законную силу.

В «РусВиниле» с решением суда не согласны, и намерены его обжаловать.

- Вплоть до 2004 года иловые площадки являлись частью установки биологической очистки воды Кстовского ОПЗ БВК, после чего были законсервированы данным владельцем. «РусВинил» приобрел этот объект вместе со всем имуществом завода и в своей деятельности никогда не использовал и не использует иловые карты, в том числе для складирования отходов, - сообщили в компании.

Также в «РусВиниле» подтвердили, что специалисты Росприроднадзора действительно нашли на участке отходы и составили протоколы об административных нарушениях.

- При этом превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ на участке, принадлежащему ООО «РусВинил» выявлено не было. Внесенные постановления компания намерена обжаловать их в установленном порядке, - добавили в компании.