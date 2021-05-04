Судовладельца оштрафовали за утечку топлива в Волгу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде за утечку дизельного топлива в акватории Волги оштрафован владелец маломерного судна. Фото: управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Владельцы маломерного судна в Нижнем Новгороде оштрафовали за утечку дизельного топлива в Волгу. Мужчина привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

О загрязнении акватории Волги стало известно ещё 1 апреля. В районе яхт-клуба «Рыбачий», который находится на набережной Гребного канала, были замечены нефтяные пятна.

Специалисты выезжали на место происшествия и установили, что нефтепродукт разлит вокруг маломерного судна. Для того, чтобы установить концентрацию загрязняющих веществ в природной воде, были собраны пробы на анализ. В результате исследований содержание нефтепродуктов превышало норму в 976 раз.

Владелец катера объяснил, что причиной утечки стало срабатывание трюмной помпы.После произошедшего мужчина принял все возможные меры по устранению утечки и сбору подсланевых вод со льда Волги.

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