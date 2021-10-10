Давид Мелик-Гусейнов рассказал о "точке невозврата" у больных COVID-19. Об этом сообщил заместитель губернатора, глава Министерства здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По наблюдениям, существует так называемая «точка невозврата» - это седьмой день с момента появления симптомов болезни.

- Обычно это седьмой день болезни (от начала симптомов), после него пациент либо идет на поправку, либо «утяжеляется», - отметил министр здравоохранения региона.

Также Давид Мелик-Гусейнов добавил, что на седьмой день вирус активно выходит из пораженных клеток, что вызывает сильную иммунную реакцию.

На седьмой день заболевший коронавирусом идет на поправку, если его иммунная активность остается компенсированной. А если все же сохраняется высокая температура 38,5-39С, то необходимо уже подключать антикоагулянты и постгенетическую терапию.

Напомним, что четвертая волна COVID-19 началась в Нижегородской области. По словам Давида Мелик-Гусейнова, тяжелых случаев течения заболевания стало больше.

А также, на 14% вырос спрос на вакцинацию от коронавируса в Нижнем Новгороде. Замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал об этом в своём Instagram, добавив, что на следующей неделе спрос может возрасти более чем на 30%. Всё это, по его словам, связано с новым постановлением главного санитарного врача региона Натальи Кучеренко.