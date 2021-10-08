Получить мультипассы можно будет во всех МФЦ Нижегородской области

Получить мультипассы теперь можно будет во всех отделениях МФЦ Нижегородской области. А также их начнут ежедневно выдавать в доме № 32 по улице Короленко в Нижегородском районе областного центра с 9 октября. График работы нового пункта – с 09:00 до 21:00. Об этом сообщили представители "Нижний 800".
Вместе с тем пункт выдачи мультипассов на улице Бетанкура 1а/1 (возле стадиона "Нижний Новгород") прекратит свою работу.
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