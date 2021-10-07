В новом общественном туалете на Большой Покровской меняют электросети

В общественном туалете на улице Большой Покровской ведется замена электросетей. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ООО «СТО».

Так, туалет сдан компании ООО «СТО» в аренду – она его и отремонтирует, а реконструировать туалет в доме №19/6 на Большой Покровской решили за счет инвестора.

Работы начались еще в конце лета. Сейчас там заменят электросети, сделают внутреннюю отделку помещения и откроют. Точные сроки не называют, но планируют сделать это осенью 2021 года.

Напомним, что новые общественные туалеты появятся на территории Нижегородского кремля.

Ежегодно территорию кремля посещают в среднем порядка 1 миллиона туристов. Особенно «урожайным» был 2018 год, когда в городе проходили матчи ЧМ по футболу. В юбилейный для города год власти рассчитывают, что количество посетителей кремля приблизится к 3 миллионам человек, а также увеличится время их пребывания на территории значимого исторического объекта. К 2026 году эта цифра может достигнуть 18 миллионов человек, но для этого необходимо сделать территорию более комфортной и функциональной. Сделать так, чтобы туристы не выходили за арку Дмитриевской башни «куда-то поесть», а оставались как можно дольше.

А также, новый общественный туалет установят на территории Щелоковского хутора.

Так, как известно, ранее уборную из Щелоковского хутора перенесли к Речному вокзалу. Теперь новый туалет на Щелоковском хуторе установят после подведения всех необходимых коммуникаций. Однако, конкретных сроков пока не объявлено.