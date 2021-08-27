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Общество27 августа 2021 21:12

Новый общественный туалет установят на территории Щелоковского хутора

Его будет обслуживать ООО «СТО»
Екатерина КУРГУЗОВА
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Новый общественный туалет установят на территории Щелоковского хутора. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, как известно, ранее уборную из Щелоковского хутора перенесли к Речному вокзалу. Теперь новый туалет на Щелоковском хуторе установят после подведения всех необходимых коммуникаций. Однако, конкретных сроков пока не объявлено.

Также известно, что общественный туалет на хуторе будет обслуживать ООО «СТО».

Напомним, что новые общественные туалеты появятся на территории Нижегородского кремля.

Ежегодно территорию кремля посещают в среднем порядка 1 миллиона туристов. Особенно «урожайным» был 2018 год, когда в городе проходили матчи ЧМ по футболу. В юбилейный для города год власти рассчитывают, что количество посетителей кремля приблизится к 3 миллионам человек, а также увеличится время их пребывания на территории значимого исторического объекта. К 2026 году эта цифра может достигнуть 18 миллионов человек, но для этого необходимо сделать территорию более комфортной и функциональной. Сделать так, чтобы туристы не выходили за арку Дмитриевской башни «куда-то поесть», а оставались как можно дольше.