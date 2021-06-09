В кремле Нижнего Новгорода появится как минимум 4 локации с туалетами в разных направлениях. Фото: Мария СОРОКИНА

Новые общественные туалеты появятся на территории Нижегородского кремля. Соответствующее заявление сделал заместитель главы региона Андрей Бетин в ходе пресс-тура 9 июня.

По словам Бетина, ежегодно территорию кремля посещают в среднем порядка 1 миллиона туристов. Особенно «урожайным» был 2018 год, когда в городе проходили матчи ЧМ по футболу. В юбилейный для города год власти рассчитывают, что количество посетителей кремля приблизится к 3 миллионам человек, а также увеличится время их пребывания на территории значимого исторического объекта. К 2026 году эта цифра может достигнуть 18 миллионов человек, но для этого необходимо сделать территорию более комфортной и функциональной. Сделать так, чтобы туристы не выходили за арку Дмитриевской башни «куда-то поесть», а оставались как можно дольше.

До этого года в Нижегородском кремле, который является вторым по размеру в России, был всего один туалет. После завершения работ по благоустройству, реставрации и реконструкции здесь появится как минимум 4 локации с туалетами в разных направлениях.

«Эти туалеты будут удобными и комфортными для детей и родителей», - сказал Бетин.