Движение трамвая №5 временно приостановят с 8 октября в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде движение трамвая №5 временно закроют с 8 октября. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Так, с 22.00 8 октября до 05.00 11 октября из-за капитального ремонта трамвайных путей у дома 96 по проспекту Гагарина временно прекратят движение трамвая №5.

- Специалисты просят нижегородцев быть внимательными и выбирать другие маршруты следования, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Нижнем Новгороде изменили маршрут Т-94 по просьбе застройщика жилого комплекса «Цветы».

Так, маршрут изменили для оптимизации обслуживания местных жителей.

Только в прошлом месяце от нижегородцев поступало множество жалоб на маршрут Т-94. По их словам, что автобус постоянно попадал в часы пик и долгое время стоял в пробках.

А также, в Нижнем Новгороде для движения закрыли улицу Первоцветную с 8:00 7 октября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, знак «движение запрещено» установлен на участке пересечения с улицами Цветочной и Академика Сахарова.

Изменения связаны со строительством подъездных путей, которые будут завершены в 20:00 в четверг, 21 октября. Объехать указанный участок можно по прилегающим улицам.