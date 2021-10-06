Движение транспорта по улице Первоцветной запрещено до 21 октября Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде для движения закрыли улицу Первоцветную с 8:00 7 октября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, знак «движение запрещено» установлен на участке пересечения с улицами Цветочной и Академика Сахарова.

Изменения связаны со строительством подъездных путей, которые будут завершены в 20:00 в четверг, 21 октября. Объехать указанный участок можно по прилегающим улицам.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что одностороннее движение введут на улице Романтиков в Советском районе Нижнего Новгорода с 22 октября. А именно на дворовом участке вдоль дома №1 до дома №3. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

– Изменения в организации дорожного движения вводятся для увеличения пропускной способности улицы и обеспечения безопасности участников дорожного движения.

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