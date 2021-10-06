Маршрут Т-94 изменили из-за жалоб нижегородцев

В Нижнем Новгороде изменили маршрут Т-94 по просьбе застройщика жилого комплекса «Цветы». Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на министерство транспорта Нижегородской области.

Так, маршрут изменили для оптимизации обслуживания местных жителей.

Только в прошлом месяце от нижегородцев поступало множество жалоб на маршрут Т-94. По их словам, что автобус постоянно попадал в часы пик и долгое время стоял в пробках.

Сейчас автобус Т-94 ходит по маршруту ЗКПД-4, 7-й микрорайон, улица Ярошенко, площадь Героев, Масложиркомбинат, Сормовский поворот, Московский вокзал, площадь Революции, управление ГЖД, Комсомольская площадь, Дворец Спорта, Советская площадь, микрорайон Кузнечиха-1, улицы Рокоссовского, Академика Сахарова и Цветочная.

Согласно сервису Bustime, на линии находятся не менее восьми маршруток и примерно восемь муниципальных автобусов А-51, которые дублировали друг друга.

Напомним, что нижегородский маршрут Т-89, который ранее работал по нерегулируемым тарифам, планируют сделать социальным. При этом сам маршрут может частично измениться.

В ведомстве также пояснили, что у прежнего перевозчика закончился срок действия свидетельства на право обслуживания маршрута. В рамках подготовки конкурсной документации региональный Минтранс планирует изменить путь следования маршрута таким образом: раньше после остановки "Тоннель Московского вокзала" автобус поворачивал на метромост, ехал по проспекту Гагарина до "Автовокзала Щербинки". Теперь же, после Московского вокзала, автобус будет следовать через площадь Революции, по улице Долгополова до площади Комсомольской с конечной остановкой в ЖК "Аквамарин". В настоящий момент специалисты подсчитывают эффективность предложенного маршрута.