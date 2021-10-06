Выставка «Александр Невский» открылась в Нижегородском художественном музее Фото: НГХМ

В среду, 6 октября, в Нижегородском государственном художественном музее открылась выставка «Александр Невский». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Выставка представляет одну из самых значимых фигур российской истории в контексте ключевых событий той эпохи. В экспозицию вошло порядка 50 произведений.

Также все посетители увидят иконы XVIII-XX веков с изображением благоверного князя: «Александр Невский со святыми» (автор А.К. Лапшин, 1863 г.), «Обретение мощей» (конец XIX-начало XX вв.), «Святой Александр Невский» (XIX в.).

Мультимедийный формат проекта позволит каждому зрителю посмотреть на экспонаты, чтобы составить наиболее полное представление об Александре Невском как великом воине – защитнике Руси.

- Один из главных плюсов этой выставки - её современный формат, интересный как молодежи, так и семейной аудитории. Фактически в ней сочетаются два наших приоритета - и работа с новым поколением, и продвижение исторической правды. И всё это увлекательно, живо, ярко, чтобы оставить след в душе каждого посетителя. Уверен, что выставка завоюет не только сердца нижегородцев, но и жителей других городов и стран, - отметил заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.

Посетить такую выставку можно только в ограниченные даты: с 6 по 20 октября 2021 года.

Напомним, что Мультипассы нижегородцев с антителами аннулируют с 6 октября.

Так, выданные ранее мультипассов на основании отрицательных результатов ПЦР-тестов, отрицательных результатов экспресс-теста, результатов исследования на наличие антител, деактивируются даже в том случае, если срок действия документов еще не закончился.

А также, доступ на массовые мероприятия изменится в Нижегородской области: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».