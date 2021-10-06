«Ковивак» доставят в Нижегородскую область по заявкам поликлиник

Препарат «Ковивак» доставят в нижегородские поликлиники по заявкам врачей. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram.

Так, одна нижегородка пожаловалась губернатору Нижегородской области в комментариях, что ее мужу-аллергику требуется вакцинация «Ковиваком». Однако, они не могут поставить вакцинц, так как в больницах нет препарата, а при обращении на горячую линию нижегородского Минздрава не назвают сроки поставок.

- «Ковивак» назначается врачом, если действительно есть к этому медицинские показания. Он делает заявку, и препарат доставляют в вашу поликлинику. Лучше не ждать и привиться тем, что есть в наличии, - написал Глеб Никитин ответ в комментариях.

Напомним, что Мультипассы нижегородцев с антителами аннулируют с 6 октября.

Так, выданные ранее мультипассов на основании отрицательных результатов ПЦР-тестов, отрицательных результатов экспресс-теста, результатов исследования на наличие антител, деактивируются даже в том случае, если срок действия документов еще не закончился.

А также, доступ на массовые мероприятия изменится в Нижегородской области: губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности».

Согласно изменениям в указ, попасть на массовые мероприятия теперь можно только при предъявлении QR-кода с ЕПГУ одного из следующих документов: сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации; или при предъявлении активированного «универсального документа посетителя мероприятий» либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа.