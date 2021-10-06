Пластиковые экраны установили над входами в нижегородское метро Фото: группа Вконтакте «Ленинский LIVE Новый»

Пластиковые экраны установили на станции «Двигатель Революции» вместо снесенного ранее павильона. Такие фотографии появились в группе Вконтакте «Ленинский LIVE Новый».

Примечательно, что ограждения установили только со стороны проезжей части.

Напомним, что 11 бесхозных павильонов у станций метро снесли по решению суда в Нижнем Новгороде.

Так, демонтаж строений провели над станциями метро «Парк культуры», «Пролетарская», «Двигатель революции», «Заречная» и «Ленинская».

Так, после разработки и утверждения проект оформления новых наружных павильонов с лестничными сходами станций метро, проведут конкурс для выбора подрядчиков на выполнение строительных работ.

А также, вывески с опечатками заметили в нижегородском метро. Так станция «Кировская» в англоязычном варианте написана как «Ikirovskaya». На другой вывеске иностранным туристам предлагают пройти «To the t rains», то есть, к дождям.

Кроме того, не везде в местах смягчения звука присутствует апостроф. Например, он отсутствует в английской версии названия станций метро «Комсомольская» и «Горьковская», зато присутствует в названии «Двигатель Революции».