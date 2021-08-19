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Общество19 августа 2021 17:36

Новые вывески с опечатками заметили в нижегородском метро

Иностранным туристам предлагают выйти на Айкировской или пройти к дождям
Мария СОРОКИНА
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Указатели с ошибками и опечатками появились в нижегородском метро. Два таких указателя нижегородцы заметили на станции метро «Парк культуры» в Автозаводском районе. Фотографии этих вывесок сразу же оказались в соцсетях.

Так станция «Кировская» в англоязычном варианте написана как «Ikirovskaya». На другой вывеске иностранным туристам предлагают пройти «To the t rains», то есть, к дождям.

Кроме того, не везде в местах смягчения звука присутствует апостроф. Например, он отсутствует в английской версии названия станций метро «Комсомольская» и «Горьковская», зато присутствует в названии «Двигатель Революции».

В комментариях нижегородцы возмущены увиденными желают, чтобы ошибки поскорее исправили.