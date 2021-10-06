Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 октября 2021 12:59

Концепцию реставрации ДК имени Ленина одобрили в Нижнем Новгороде

Общественный совет при управлении госохраны ОКН Нижегородской области одобрил концепцию
Екатерина КУРГУЗОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Общественный совет при управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области одобрил концепцию реставрации ДК имени Ленина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ее одобрили при повторном рассмотрении в понедельник, 4 октября. В состав общественного совета вошли эксперты Министерства культуры РФ, архитекторы, руководители реставрационных мастерских, преподаватели ННГАСУ.

Как сообщили в Нижегородском управлении госохраны ОКН, впервые проект вынесли на рассмотрение в ноябре 2020 года – тогда эксперты заявили о необходимости добавить все требуемые по нормам проектирования разделы и обоснования принятых проектных решений, а также подчеркнули недопустимость полной разборки конструкций и утраты общественно-культурной функции.

- Предлагается использовать внутренний объем здания для размещения жилых квартир с отдельными входами в жилые блоки. Часть помещений первого этажа со стороны главного фасада здания предлагалось использовать для общественных функций. Также в качестве общественных пространств целесообразно использовать помещения второго и третьего этажей, являющихся изначально вестибюлями и холлами, - отметил руководитель управления по охране объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.

Напомним, что охрана нижегородского ДК имени Ленина будет усилена после пожара.

- Охрана ДК Ленина организована путем заключения договора охраны с охранным предприятием с круглосуточным графиком. Здание охраняется с 12.10.2020. Охрана объекта после пожара будет усилена, сообщили в министерстве.

Напомним, ДК имени Ленина загорелся в ночь на 3 октября. К моменту прибытия пожарных подразделений площадь возгорания составляла 500 квадратных метров.

Кстати, это уже далеко не первый пожар в этом здании. Архитектурный памятник регионального значения только в этом году горел уже во второй раз. Предыдущий пожар произошел в середине июля.