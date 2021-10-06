Концепцию реставрации ДК имени Ленина одобрили в Нижнем Новгороде

Общественный совет при управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области одобрил концепцию реставрации ДК имени Ленина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ее одобрили при повторном рассмотрении в понедельник, 4 октября. В состав общественного совета вошли эксперты Министерства культуры РФ, архитекторы, руководители реставрационных мастерских, преподаватели ННГАСУ.

Как сообщили в Нижегородском управлении госохраны ОКН, впервые проект вынесли на рассмотрение в ноябре 2020 года – тогда эксперты заявили о необходимости добавить все требуемые по нормам проектирования разделы и обоснования принятых проектных решений, а также подчеркнули недопустимость полной разборки конструкций и утраты общественно-культурной функции.

- Предлагается использовать внутренний объем здания для размещения жилых квартир с отдельными входами в жилые блоки. Часть помещений первого этажа со стороны главного фасада здания предлагалось использовать для общественных функций. Также в качестве общественных пространств целесообразно использовать помещения второго и третьего этажей, являющихся изначально вестибюлями и холлами, - отметил руководитель управления по охране объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.

Напомним, что охрана нижегородского ДК имени Ленина будет усилена после пожара.

- Охрана ДК Ленина организована путем заключения договора охраны с охранным предприятием с круглосуточным графиком. Здание охраняется с 12.10.2020. Охрана объекта после пожара будет усилена, сообщили в министерстве.

Напомним, ДК имени Ленина загорелся в ночь на 3 октября. К моменту прибытия пожарных подразделений площадь возгорания составляла 500 квадратных метров.

Кстати, это уже далеко не первый пожар в этом здании. Архитектурный памятник регионального значения только в этом году горел уже во второй раз. Предыдущий пожар произошел в середине июля.