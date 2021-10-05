Охрана нижегородского ДК имени Ленина будет усилена после пожара

Охрану ДК имени Ленина усилят в Нижнем Новгороде после произошедшего в нем пожара. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном минимущества.

- Охрана ДК Ленина организована путем заключения договора охраны с охранным предприятием с круглосуточным графиком. Здание охраняется с 12.10.2020. Охрана объекта после пожара будет усилена, сообщили в министерстве.

В пресс-службе регионального ГУ МВД добавили, что в настоящее время полицейские проверяют информацию о случившемся.

- По факту возгорания в отдел полиции №2 МВД России по Нижнему Новгороду поступило заявление. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка в порядке статей 144 и 145 УПК РФ, - уточнили в пресс-службе.

Как написала на своей странице в соцсетях градозащитница Анна Давыдова, охранники добросовестно охраняют здание и совершают почасовые обходы.

- В этот раз если б не охрана, ущерб был бы гораздо больший. Они первые заметили возгорание и вызвали пожарных, задержали двух неустановленных лиц, - написала Давыдова.

Напомним, ДК имени Ленина загорелся в ночь на 3 октября. К моменту прибытия пожарных подразделений площадь возгорания составляла 500 квадратных метров.

Кстати, это уже далеко не первый пожар в этом здании. Архитектурный памятник регионального значения только в этом году горел уже во второй раз. Предыдущий пожар произошел в середине июля.