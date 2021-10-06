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Общество6 октября 2021 10:19

Работу системы оповещения проверят в Нижнем Новгороде 6 октября

Жителей региона просят соблюдать спокойствие
Екатерина КУРГУЗОВА
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В среду, 6 октября, в Нижнем Новгороде будут проводить проверку оповещения жителей через телерадиовещание и громкоговорители. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Горожанам следует соблюдать спокойствие, услышав голосовые сообщения и звук сирен.

Напомним, что дистанционное обучение может вернуться в школы Нижегородской области, начиная с 6 октября. Решения о смене режима обучения будут принимать власти муниципалитетов в зависимости от коронавирусной обстановки в каждом из них. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин.

А также, электроснабжение частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 6 октября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ.

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