Свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 6 октября

Электроснабжение частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 6 октября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.
Московский район:
С 08:00 до 18:00 света не будет в доме 9 по улице Маршала Воронова.
Автозаводский район:
С 11:00 до 13:00 света не будет в домах 18А по по проспекту Бусыгина.
Напомним, плановые отключения коммунальных услуг происходят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, свет частично отключили в двух районах города 4 октября.
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